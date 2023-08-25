Британский премьер впервые за десятилетие пропустит Генассамблею ООН – СМИ

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пропустит 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре. Об этом сообщает газета Financial Times.

Уточняется, что Сунак станет первым главой британского правительства за последние 10 лет, который проигнорирует данное ежегодное мероприятие. При этом причина, по которой британский премьер не будет участвовать в саммите не сообщается.

На данном саммите планируется рассмотреть ход осуществления повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Британские НПО уже сформировали письмо премьеру с призывом проявить больше приверженности борьбе с глобальным потеплением и принять участие в ГА ООН. Сунак до этого неоднократно подвергался критике за недостаточное следование зеленой повестке.

Ранее сообщалось, что в Великобритании группа молодежи завесила черной тканью дом премьер-министра страны Сунака. Таким способом люди протестуют в связи с решением властей выдать разрешение на разработку новых нефтяных месторождений в Северном море.

Экоактивисты затянули особняк Риши Сунака черной тканью в знак протеста