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В мире

Экоактивисты затянули особняк Риши Сунака черной тканью в знак протеста

Экоактивисты затянули особняк Риши Сунака черной тканью в знак протеста

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В Великобритании очередная группа молодежи завесила черной тканью дом премьер-министра страны Риши Сунака. Таким способом люди протестуют в связи с решением властей выдать разрешение на разработку новых нефтяных месторождений в Северном море.

Демонстрантам из экологической группы Greenpeace удалось забраться на территорию усадьбы Сунака в округе Ричмонд в Северном Йоркшире. С помощью лестниц и веревок они проникли на крышу и расстелили 200 квадратных метров черной ткани.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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