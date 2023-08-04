Президент Нигера попросил США и международное сообщество помочь с порядком в стране

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Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Об этом он написал в колонке для газеты The Washington Post.

Базум заявил, что написал колонку, находясь в заложниках, как и еще "сотни людей, которых удерживают против закона".

"В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок", – призвал свергнутый президент.

Он заявил, что любая попытка свергнуть законно избранное правительство должна встречать сопротивление и поблагодарил мировое сообщество, которое выразило ему поддержку.

По словам Базума, мятежники утверждают, что его экономическое и социальное управление, в том числе партнерство с Соединенными Штатами и Европой, нанесло ущерб Нигеру, сам же он эти обвинения отрицает.

Свергнутый президент считает, что единственный способ добиться существенного прогресса против бедности и терроризма – это вместе сражаться за общие ценности, включающие демократический плюрализм и уважение верховенства закона. По его словам, попытка переворота в Нигере является трагедией для его народа, а в случае ее успеха, она будет иметь катастрофические последствия далеко за границами страны.

Базум также заявил, что ситуация с безопасностью в его стране намного лучше, чем в Мали и Буркина-Фасо. Он утверждает, что эти страны, поддержавшие военный переворот в Нигере, вместо того, чтобы укреплять собственный потенциал безопасности, нанимают российских наемников из ЧВК "Вагнер", в "ущерб правам и достоинству своего народа".

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выразили поддержку, заявив, что военную интервенцию в Нигер они сочтут за объявление им войны. Кроме того, эти страны также сообщили о готовности покинуть экономическое сообщество стран Западной Африки.

Сам Чиани заявил, что не поддастся международному давлению и не восстановит Базума на посту президента страны.

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