Военные из 30 стран участвуют в международных учениях в Иордании

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Военнослужащие 30 стран принимают участие в международных военных учениях Eager Lion ("Нетерпеливый лев"), проходящих в Иордании с 25 августа по 5 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя учений со стороны Иордании Мухаммеда ас-Сальджи.

Центральное командование США накануне сообщало, что около 3700 американских военных будут участвовать в этих учениях.

"План учений составлен таким образом, чтобы сымитировать реальные события, в том числе определить вызовы, которым мы противостоим в регионе и мире. 30 государств участвуют в учениях, в общей сложности приблизительно восемь тысяч участников из различных государств", – сказал ас-Сальджи.

Он также отметил, что учения будет посвящены укреплению обороноспособности вооруженных сил государств. Планируется отработать работу дальней авиации, безопасность на море и отражение кибератак.

Учения проводятся в девятый раз.

