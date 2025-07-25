Совет Федерации одобрил закон о гарантиях для совмещающих две работы россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На заседании в пятницу, 25 июля, Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет гарантии по выплате выходного пособия при сокращении россиянам, которые совмещают две работы.

На общих основаниях таким гражданам предоставляются гарантии по выплате выходного пособия в размере месячного заработка, а также по выплате среднего месячного заработка за второй и в отдельных случаях третий месяц со дня увольнения.

Данная выплата полагается в случае расторжения трудового договора по причине ликвидации организации, а также при сокращении численности или штата работников.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

Ранее Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. За умышленный поиск в Сети заведомо экстремистских материалов россиянам будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы о VPN физическим лицам предусмотрено административное наказание в размере от 50 до 80 тысяч рублей.

Кроме того, для владельцев VPN-сервисов вводится ответственность за несоблюдение запрета на доступ к информационным ресурсам и неисполнение установленного порядка взаимодействия с Роскомнадзором.

