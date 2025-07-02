02 июля, 14:19Политика
Совфед одобрил установку магазина RuStore на гаджеты Apple
Фото: 123RF/adrianhancu
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому разработчикам электроники, в том числе американской компании Apple, запретят препятствовать установке на гаджеты российского магазина приложений RuStore.
Таким образом, с 1 сентября текущего года будет введен запрет на действия, которые могут привести к ограничению или невозможности использования приложений, созданных российскими разработчиками, а также RuStore.
При этом в документе прописаны условия распространения программ, используемых потребителями на некоторых видах технически сложных товаров. В частности, это сделано для того, чтобы Apple предоставила возможность установки российского магазина приложений на свои устройства.
Более того, благодаря закону компании не смогут вводить ограничения на обновление и скачивание программ из внешних источников, блокировать функции устройств при использовании альтернативных приложений, а также навязывать ценовую политику для разработчиков и ограничивать способы оплаты в приложениях.
Как ранее заявил комитет Госдумы по промышленности и торговле, нововведение прежде всего направлено на компании Apple и Google, поскольку они ограничивают доступ к российским сервисам, включая критически важные банковские приложения. Принятый закон поможет российским программам работать свободно на всех гаджетах, которые продаются на отечественном рынке, отметил член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.