Совфед одобрил установку магазина RuStore на гаджеты Apple

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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому разработчикам электроники, в том числе американской компании Apple, запретят препятствовать установке на гаджеты российского магазина приложений RuStore.

Таким образом, с 1 сентября текущего года будет введен запрет на действия, которые могут привести к ограничению или невозможности использования приложений, созданных российскими разработчиками, а также RuStore.

При этом в документе прописаны условия распространения программ, используемых потребителями на некоторых видах технически сложных товаров. В частности, это сделано для того, чтобы Apple предоставила возможность установки российского магазина приложений на свои устройства.

Более того, благодаря закону компании не смогут вводить ограничения на обновление и скачивание программ из внешних источников, блокировать функции устройств при использовании альтернативных приложений, а также навязывать ценовую политику для разработчиков и ограничивать способы оплаты в приложениях.

Как ранее заявил комитет Госдумы по промышленности и торговле, нововведение прежде всего направлено на компании Apple и Google, поскольку они ограничивают доступ к российским сервисам, включая критически важные банковские приложения. Принятый закон поможет российским программам работать свободно на всех гаджетах, которые продаются на отечественном рынке, отметил член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.