Лавров пообещал подарить главе МИД Индонезии такую же брошь, как у Захаровой

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал подарить главе МИД Индонезии Ретно Марсуди такую же брошь, как у официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, передает ТАСС.

Марсуди заприметила украшение в виде лепестков черного цветка из атласа с мерцающей сердцевиной на полях СМИД АСЕАН в Лаосе. Она была очарована брошью и попросила по возможности получить ее копию. Лавров сразу же предложил передать индонезийской коллеге понравившуюся вещь, но она оказалась пришита к рубашке Захаровой. Тогда глава МИД РФ заявил, что пришлет ее Марсуди в подарок.

В свою очередь, официальный представитель российского дипведомства заявила, что с радостью поможет в выборе украшения.

"Брошь со мной. Я бы отдала, но она пришита. Как вернемся, подберем достойную и с огромным удовольствием и неизменным уважением отправим в Индонезию", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Лавров во главе российской делегации прибыл с визитом в Лаос 25 июля. Там он пробудет до 27-го числа. В эти дни пройдут мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Совещания пройдут на уровне глав МИД в трех форматах: Россия – АСЕАН, Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ).