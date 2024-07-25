Правительство РФ утвердило список курортов федерального значения

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Российское правительство утвердило список курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. Соответствующий документ уже подписан, сообщает ТАСС.

В утвержденный перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность, расположенная в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайским. Также в список попали 55 курортов федерального значения, среди которых Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плес, Сочи, Теберда, а также курорты южного берега Крыма – Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта. Более того, в перечень включен один курортный регион – Кавказские Минеральные Воды.

Ранее сообщалось, что самым доступным направлением для отдыха на Черном море в этом году станет Крым. Разница в стоимости с Сочи достигает около 40%, сказал вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян. По его словам, дороговизна отдыха в Сочи обусловлена во многом сложностями с авиасообщением. В этом городе сейчас находится единственный работающий аэропорт на всем побережье, уточнил он.