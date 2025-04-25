Лукашенко призвал Польшу и Литву не возмущаться из-за мигрантов

Фото: depositphotos/palinchak

Белорусский лидер Александр Лукашенко посоветовал властям Польши и Литвы не возмущаться по поводу приезда трудовых мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, трудовые ресурсы нужно заставить работать и задействовать.

"То, чего не хватает, – люди едут (на работу в Белоруссию. – Прим. ред.) не только из южных регионов бывшего Советского Союза, но и из России. Из Литвы, Латвии, даже из Польши, пусть немного, но они к нам едут, готовы работать", – сказал он.

Как подчеркнул белорусский президент, нужно смотреть каждого человека персонально. Он также назвал нормальной трудовую миграцию.

"Я уже об этом говорил. Чтобы не было крика, гвалта и шума, что мы там чужих берем. Не хотите чужих – работайте сами. Мы не настаиваем на том, чтобы приезжали из других республик. Но мы без этого в Витебской области не обойдемся", – сказал президент.

По его словам, "никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики" из Белоруссии не уедут, а будут жить и работать. Поэтому, подчеркнул Лукашенко, Польше и Литве не надо "беситься и наших подкручивать, чтобы они шум поднимали".

Ранее в России начал действовать закон об обязательном знании русского языка для детей мигрантов при поступлении в школу. Согласно ему, детей иностранных граждан не будут зачислять в образовательные учреждения без проверки законности их пребывания в стране.

Кроме того, такие дети не смогут поступить в школы, если они не владеют русским языком на достаточном уровне. Материалы для тестирования и устную часть разработают индивидуально для каждой ступени обучения.