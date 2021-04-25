Политолог перечислил украинские города, желающие присоединиться к РФ

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Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков назвал воссоединение Донбасса с РФ главной задачей Москвы. Об этом сообщают "Аргументы недели".

По словам Маркова, эту инициативу поддержат такие города, как Харьков, Одесса, Николаев и Запорожье. Однако там у населения нет возможности свободно изъявлять свою волю, уточнил он.



"Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача", – отметил специалист.

Кроме того, он оценил проект "Антироссийская Украина", назвав его "пистолетом, приставленным к нашему сердцу", который необходимо "выбить из рук врага".

Ранее Москва предложила Берлину и Парижу провести до 27 апреля совместное обсуждение вопросов перемирия на Донбассе с участием представителей Киева, ДНР и ЛНР. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил, что эти переговоры могли бы пройти непосредственно в зоне конфликта в Донбассе.