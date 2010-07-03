Джо Байден решил вступить в президентскую гонку

Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году, сообщает ТАСС.
"Основные ценноcти этой нации... Наше положение в мире... Наша демократия... Вcе, что cделало Америку Америкой, поcтавлено на карту. Именно поэтому сегодня я объявляю о своей кандидатуре на выборах президента CША", – сообщил он.
Его первый митинг должен состояться в Питтсбурге (штат Пенсильвания) 29 апреля. Там Байден встретится с группой профсоюзных активистов, а затем отправится в поездку по штатам Нью-Гэмпшир, Невада, Айова и Южная Каролина, где в начале 2020 года пройдут первые первичные выборы и собрания активистов партий.
Байден – 20-й политик, заявивший о своем намерении добиться выдвижения от Демократической партии на выборах 2020 года. Его политическая карьера началась в 1972 году – тогда его избрали в Сенат Конгресса США от штата Делавэр.
Уже дважды Байден боролся за пост президента США: в 1988 и 2008 годах. Оба раза были неудачными. В 2009–2017 годах политик занимал должность вице-президента при администрации Барака Обамы.
59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года состоятся.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.