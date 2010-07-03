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15:54

Джо Байден решил вступить в президентскую гонку

политика за рубежом

15:54

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Фото: ТАСС/AP Photo/Frank Franklin II

Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году, сообщает ТАСС.

"Основные ценноcти этой нации... Наше положение в мире... Наша демократия... Вcе, что cделало Америку Америкой, поcтавлено на карту. Именно поэтому сегодня я объявляю о своей кандидатуре на выборах президента CША", – сообщил он.

Его первый митинг должен состояться в Питтсбурге (штат Пенсильвания) 29 апреля. Там Байден встретится с группой профсоюзных активистов, а затем отправится в поездку по штатам Нью-Гэмпшир, Невада, Айова и Южная Каролина, где в начале 2020 года пройдут первые первичные выборы и собрания активистов партий.

Байден – 20-й политик, заявивший о своем намерении добиться выдвижения от Демократической партии на выборах 2020 года. Его политическая карьера началась в 1972 году – тогда его избрали в Сенат Конгресса США от штата Делавэр.

Уже дважды Байден боролся за пост президента США: в 1988 и 2008 годах. Оба раза были неудачными. В 2009–2017 годах политик занимал должность вице-президента при администрации Барака Обамы.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года состоятся.

политика за рубежом

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