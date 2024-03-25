Кабмин РФ одобрил проект о зачислении в стаж срока военной службы в Донбассе и Новороссии

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Правительственная комиссия поддержала законопроект министерства труда и соцзащиты РФ о зачислении в страховой пенсионный стаж службу в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вхождения в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Теперь в рамках законопроекта служба на территориях ДНР, ЛНР и Украины будет приравнена во время начисления страхового стажа для выплаты пенсии к службе в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах УИС, войсках нацгвардии.

При этом при начислении страхового стажа военным пенсионерам необходимо будет учитывать условия закона "Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан РФ", в рамках которого учитывается период и тех, кто проходил военную или приравненную к ней службу в воинских и иных формированиях и органах ДНР после 7 апреля 2014 года включительно, ЛНР – после 27 апреля 2014 года включительно, Запорожской или Херсонской областей – после 24 февраля 2022 года включительно.

Кроме того, этот законопроект затрагивает и тех пенсионеров, которые на постоянной основе живут в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в период с 7 апреля 2014 года по 29 сентября 2022 года.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что россияне, которым для назначения страховой пенсии по старости недостает стажа или ИПК, имеют право докупить их. Для этого необходимо обратиться в Соцфонд РФ, заключить договор и уплатить необходимые взносы.

