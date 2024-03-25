РФ направила демарш из-за изменения США внешних границ континентального шельфа

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Россия направила Соединенным Штатам Америки демарш из-за одностороннего изменения внешних границ шельфа. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД РФ.

"В ходе сессии Совета Международного органа по морскому дну российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана", – подчеркнули в министерстве.

Дипломаты подчеркнули, что Вашингтон своими действиями пытается сократить площадь морского дна, которое объявлено всеобщим достоянием, и старается приобрести дополнительные участки для собственного пользования.

Речь шла о шельфе в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане и двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Тогда уточнялось, что границы не создадут территориальных споров с Москвой, однако потребуют консультаций с Канадой и Японией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что РФ продолжает работу в Арктическом совете, однако при его неэффективности страна может принять особые решения на этот счет.