Гросси посетит ЗАЭС на следующей неделе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление организации.

Целью поездки Гросси станет проверка уровня безопасности атомного объекта. Помимо этого, гендиректор намерен указать на необходимость обезопасить станцию в условиях боевых действий.

"Я принял решение вновь посетить ЗАЭС, чтобы лично проверить, как изменилась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто работает на станции в этой беспрецедентной и очень тяжелой обстановке", – приводят в заявлении слова Гросси.

До этого о возможном визите Гросси на ЗАЭС сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он предполагал, что организация в ближайшее время выпустит официальное заявление о предстоящем событии.



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