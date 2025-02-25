Депутат Милонов: нужно внести корюшку в Реестр объектов культурного наследия

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Необходимо внести корюшку в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, направив соответствующее обращение главе Минкульта РФ Ольге Любимовой. Об этом сообщает RT.

Милонов рассказал, что в стране есть много традиций, которые формируют наследие российского народа. Для их сохранения организован реестр, который находится в компетенции Минкульта. Также депутат назвал Санкт-Петербург ключевым элементом в истории отечественной культуры, который внес вклад в национальное наследие.

По словам Милонова, Санкт-Петербург прославился не только благодаря архитектурным, научным, техническим или литературным достижениям, но и успехам в кулинарии, чем обогатил русскую национальную кухню. Особой популярностью в сфере гастрономии, как утверждает депутат, пользуется жареная корюшка.

"Учитывая особую роль жареной петербургской корюшки в жизни нашего города и даже всей России, это простое, но выдающееся блюдо достойно к занесению в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации <…> Прошу вас оценить целесообразность данной инициативы", – призвал парламентарий.

Как утверждает Милонов, внесение в реестр позволит не только сохранить это блюдо, но и продвинуть отечественные нематериальные региональные бренды на мировом рынке.

Между тем тайский острый суп с креветками "Том Ям Кунг" попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон отметила, что это блюдо является символом традиционного образа жизни тайцев. Она также назвала суп одним из ярких элементов "мягкой силы" страны.

