Депутат Милонов: нужно внести корюшку в Реестр объектов культурного наследия

25 февраля, 08:44Политика
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Необходимо внести корюшку в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, направив соответствующее обращение главе Минкульта РФ Ольге Любимовой. Об этом сообщает RT.
Милонов рассказал, что в стране есть много традиций, которые формируют наследие российского народа. Для их сохранения организован реестр, который находится в компетенции Минкульта. Также депутат назвал Санкт-Петербург ключевым элементом в истории отечественной культуры, который внес вклад в национальное наследие.
По словам Милонова, Санкт-Петербург прославился не только благодаря архитектурным, научным, техническим или литературным достижениям, но и успехам в кулинарии, чем обогатил русскую национальную кухню. Особой популярностью в сфере гастрономии, как утверждает депутат, пользуется жареная корюшка.
"Учитывая особую роль жареной петербургской корюшки в жизни нашего города и даже всей России, это простое, но выдающееся блюдо достойно к занесению в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации <…> Прошу вас оценить целесообразность данной инициативы", – призвал парламентарий.
Как утверждает Милонов, внесение в реестр позволит не только сохранить это блюдо, но и продвинуть отечественные нематериальные региональные бренды на мировом рынке.
Между тем тайский острый суп с креветками "Том Ям Кунг" попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон отметила, что это блюдо является символом традиционного образа жизни тайцев. Она также назвала суп одним из ярких элементов "мягкой силы" страны.
Тайский суп Том Ям могут внести в список наследия ЮНЕСКО