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Единую платформу данных о границах охраны объектов культурного наследия запустят в России. Об этом сообщила в телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

Проект будет разработан совместно в Росреестром и опубликован к концу июля 2023 года. Это было обсуждено на встрече Любимовой с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.

"Минкультуры и Росреестр активно взаимодействуют в части сведений об объектах культурного наследия. Большим подспорьем в этом станет оптимизация процессов, их ускорение", – написала министр культуры.

По словам Любимовой, на данный момент для оперативной передачи данных настраивается общая электронная работа Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ и Единого государственного реестра недвижимости.

Ранее сообщалось, что реставраторы полностью раскрыли живопись первой половины XVIII века в верхнем храме церкви Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице.

Церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Здание возвели по приказу Петра I. Ряд историков считает, что строительство происходило под руководством архитектора Ивана Зарудного.

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