Зеленский провел переговоры с Байденом

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что провел переговоры с американским президентом Джо Байденом, обсудил усиление ограничений и военную помощь. Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте.

"Только что обсудил с президентом США усиление санкций, конкретную оборонную поддержку и антивоенную коалицию. Благодарен США за мощную поддержку Украине!" – написал украинский президент.

Ранее Джо Байден заявил, что войска Соединенных Штатов не будут участвовать в боях на Украине. Американский лидер также отметил, что отношения России и США практически полностью обрушены, они находятся на нулевой точке.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

