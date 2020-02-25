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Политика

09:24

На Украине снизили цены на газ

политика экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Украинская газовая компания "Нафтогаз" объявила о снижении стоимости газа для граждан, сообщает "Вечерняя Москва".

По информации "Нафтогаза", в феврале цена на газ сократилась на 15% в сравнении с январем – до 188 долларов за тысячу кубов. Это на 37% ниже, чем в 2019 году.

Февральская стоимость также оказалась самой низкой оптовой ценой компании для населения с апреля 2016 года, сообщает "Вечерняя Москва".

В январе 2020 года власти страны обязали "Нафтогаз" продавать голубое топливо по стоимости, формула расчета которой соотносится с ценой газа на нидерландском хабе TTF.

Обязательство поставлять газ населению по регулируемым правительством ценам действует с 2015 года.

Ранее сообщалось о повышении тарифа на транзит российского газа по территории Украины. В 2020 году "Газпром" будет платить "Нафтогазу" как минимум на 2 процента больше, чем в прошлом.

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