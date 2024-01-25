Глава Крыма Аксенов ввел особый порядок въезда в Херсонскую область

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Особый режим вводится на административной границе между Крымом и Херсонской областью, указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Документ опубликован на сайте правительства Крыма.

Точками пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью стали автомобильные пункты пропуска "Перекоп", "Джанкой" и "Армянск", а также железнодорожные пункты пропуска "Джанкой", "Армянск".

В документе подчеркивается, что пересечение административной границы вне этих пропускных пунктов запрещено. При этом перемещение воинских колонн через административную границу осуществляется по согласованию с погрануправлением ФСБ по Крыму по специально выделенным дорогам.

Уточняется, что при пересечении административной границы россияне должны предоставить документ, удостоверяющий личность. Республиканское погрануправление должно обеспечить контроль за исполнением указа.

Введение особого режима связано с военным положением, которое действует на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по указу Владимира Путина от 19 октября 2022 года.

Ранее Аксенов пригрозил увольнением чиновникам, которые не отреагировали на обращения по компенсациям жителей после шторма в конце 2023 года.

До этого глава Крыма заявил, что слова украинского министра обороны Рустема Умерова о планах установления контроля над Крымом ничего не стоят. По словам Аксенова, Умеров ничего из себя не представляет.

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