ВС РФ захватили позиции в тылу ВСУ и пришедшего с проверкой офицера

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные, бесшумно проникнув в тыл противника, заняли позиции ВСУ и офицера, пришедшего туда с проверкой. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"К нам пришел их непосредственный начальник. Он не ожидал нас увидеть – пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом", – рассказал один из военных.

По его словам, офицер ВСУ принял российских бойцов за своих подчиненных, вышедших из повиновения, и начал кричать и хвататься за оружие. В итоге военные РФ взяли его в плен и провели разведку боем на направлении, откуда он пришел.

Ранее стало известно, что российские военные улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, а также отразили две атаки ВСУ. Украинская сторона потеряла до 220 военнослужащих, а также три танка, 16 автомобилей и восемь боевых бронированных машин.

