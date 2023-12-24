Глава МИД Индии посетит Россию с 25 по 29 декабря

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Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Россию с 25 по 29 декабря и проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Индии.

Сообщается, что глава МИД Индии будет участвовать в мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге, где встретится с Лавровым и Мантуровым.

Как отметили в МИД Индии, "проверенное временем партнерство" между Индией и Россией остается стабильным и устойчивым и продолжает сохранять характер привилегированного стратегического партнерства.

Переговоры будут охватывать ряд двусторонних и многосторонних вопросов и затронут, в частности, вопросы торговли, энергетики и обороны, а также сотрудничества России и Индии в двусторонних и многосторонних организациях.

Последний визит главы МИД Индии в Россию состоялся в ноябре 2022 года, в его ходе Джайшанкар провел переговоры с Лавровым и Мантуровым.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Индии увеличился до рекордных 54,7 миллиарда долларов с начала года. РФ остается четвертым крупнейшим партнером государства в Южной Азии. За январь–октябрь Индия вдвое нарастила импорт российских товаров. В частности, страна увеличила поставки собственной продукции в РФ в 1,4 раза.