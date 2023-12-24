В Эстонии заявили, что РФ может "испортить" Киеву Рождество наступлением

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская сторона может собрать силы "для конкретного рождественского наступления" и "испортить" Киеву Рождество. Об этом сообщает ERR со ссылкой на главу Сил обороны Эстонии и депутата Европарламента Рихо Терраса.

Он уточнил, что у украинской стороны заканчивается техника и оружие. Из-за этого Западу следует увеличить военную помощь Киеву на случай нового наступления ВС РФ, подчеркнул Террас.

Вместе с тем он указал, что Москва ощутимо нарастила военное давление на Украину. Евродепутат считает, что впереди последуют важные две недели. Если "фронт развалится и русские вернут что-то крупное, это послужит плохим сигналом всему миру", отметил он. По словам Терраса, это может продемонстрировать слабость НАТО.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что британская сторона намерена сохранить на прежнем уровне помощь Киеву в следующем году. Он уточнил, что Лондон может начать оказывать Украине большую поддержку. В будущем можно увеличить число вооружений и техники, указал дипломат.

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