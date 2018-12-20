В МИД РФ назвали сына Каддафи возможным участником президентских выборов в Ливии

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В российском МИД заявили, что сын бывшего ливийского лидера Сейф аль-Ислам и его сторонники должны быть частью политического процесса в Ливии, так как никого нельзя лишать права участия в президентских выборах в стране. Такое мнение высказал замглавы ведомства Михаил Богданов.

"Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса", – цитирует Богданова РИА Новости. Замминистра также подчеркнул, что Москва поддерживает контакты "со всеми группами, которые находятся территориально и на западе, востоке, юге".

Ранее СМИ узнали об обращении сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи к российским властям. Саиф аль-Ислам попросил помочь ему стать новым ливийским президентом, пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, в начале декабря представитель сына Каддафи встретился с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и передал ему письмо, адресованное Владимиру Путину. В своем послании Саиф аль-Ислам Каддафи рассказал о нынешней ситуации в стране и попросил оказать ему политическую поддержку, уточняет издание.

Отмечается также, что сын бывшего ливийского лидера может принять участие в национальных выборах в Ливии, которые ООН планирует провести в следующем году. По информации Bloomberg, в Москве еще не решили, будут ли поддерживать конкретного кандидата на этих выборах.

В октябре также стало известно, что с замороженных счетов Муаммара Каддафи в Бельгии пропало несколько миллиардов евро. Ситуация вокруг пропажи средств Каддафи расследуется в Бельгии с начала 2018 года. Весной более 11 миллиардов евро пропали со счетов ливийских инвестиционных структур, которые работали в интересах семьи Каддафи. Те счета лежали в бельгийском банке Euroclear, они были заморожены в 2011 году в рамках санкций ООН против Каддафи и его семьи. ООН считала, что замороженные деньги пойдут на восстановление Ливии после войны и на создание правительства народного единства.