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Число граждан Украины, которое выступает за территориальные уступки с РФ ради мира, увеличилось. Об этом сообщает RT со ссылкой на социологические опросы.

"Растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир", – отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркивает издание, украинцы расстроены, поскольку некоторые союзники не особо осознают масштабы конфликта и недооценивают силу российской армии.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Запад вынудит Украину отказаться от некоторых территорий. Военный эксперт указал, что Запад будет настаивать на том, чтобы Киев сел за стол переговоров. При этом украинской стороне придется уступить часть земель, поскольку ВСУ не могут взять их под свой контроль, добавил он.

До этого политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявлял, что украинская сторона, отказываясь от проведения переговоров с РФ, может потерять Харьков и Одессу.

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано добавил, что уступки президента Украины Владимира Зеленского сделают его целью для неонацистов, так как он не смог захватить освобожденные территории, в частности Крым.

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