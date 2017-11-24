МИД призвал российских туристов в Египте проявлять осмотрительность

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Министерство иностранных дело призвало российских туристов, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность после произошедшего там теракта.

"МИД России напоминает о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности", – говорится в официальном сообщении ведомства.

Министерство также отметило, что решительно осуждает "варварское преступление на египетском Синае" и подтверждает принципиальную позицию России "категорического неприятия и осуждения любых террористических актов, вне зависимости от мотивов, которыми руководствуются их идейные вдохновители и исполнители", передает "Вечерняя Москва".

24 ноября в населенном пункте Эр-Рауда к западу от Эль-Ариша во время пятничной молитвы четыре внедорожника окружили мечеть и подорвали взрывное устройство. После этого они открыли огонь по людям. По последним данным, число жертв теракта составило 235 человек.

Позже стало известно, что египетские беспилотные аппараты нанесли ракетные удары по двум внедорожникам на севере Синайского полуострова, уничтожены 15 радикалов, причастных к теракту.

Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с терактом. Глава РФ также передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Подробнее о теракте в мечети в Египте читайте в материале портала Москва 24.