Политолог оценил инициативу Киева об определении морских границ

14:27
14:27
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Эксперт назвал требования установления морской границы между Россией и Украиной частью информационного шума со стороны Киева.
"Заявление не нужно рассматривать всерьез. Россия – суверенное государство, не может быть речи ни о каком давлении – ни со стороны Украины, ни со стороны США. Это абсурдная позиция, она подчеркивает достаточно низкий уровень профессионализма украинских чиновников", – цитирует RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова.
Ранее украинское госучреждение "Госгидрография" предложило инициировать "принудительные" переговоры с Москвой по установлению морской границы.
В октябре 2018 года определить морскую границу между Украиной и Россией поручил Петр Порошенко, занимавший в тот момент пост президента страны. Кабинету министров было поручено в течение месяца внести в парламент законопроекты о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины, а также определить координаты серединной линии, которая будет считаться линией государственной границы с Россией. В итоге поручение не было выполнено.
Внешняя граница территориального моря (в случае с Россией — 12 морских миль, или 22,2 километра) является государственной границей. Правила пересечения морской границы отличаются от правил, которые действуют на суше. Согласно статьям 17 и 18 Конвенции ООН по морскому праву, любое судно имеет право на "мирный проход" через территориальное море другого государства, причем без предварительного предупреждения.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: