Политолог оценил инициативу Киева об определении морских границ

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Эксперт назвал требования установления морской границы между Россией и Украиной частью информационного шума со стороны Киева.

"Заявление не нужно рассматривать всерьез. Россия – суверенное государство, не может быть речи ни о каком давлении – ни со стороны Украины, ни со стороны США. Это абсурдная позиция, она подчеркивает достаточно низкий уровень профессионализма украинских чиновников", – цитирует RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова.

Ранее украинское госучреждение "Госгидрография" предложило инициировать "принудительные" переговоры с Москвой по установлению морской границы.

В октябре 2018 года определить морскую границу между Украиной и Россией поручил Петр Порошенко, занимавший в тот момент пост президента страны. Кабинету министров было поручено в течение месяца внести в парламент законопроекты о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины, а также определить координаты серединной линии, которая будет считаться линией государственной границы с Россией. В итоге поручение не было выполнено.

Внешняя граница территориального моря (в случае с Россией — 12 морских миль, или 22,2 километра) является государственной границей. Правила пересечения морской границы отличаются от правил, которые действуют на суше. Согласно статьям 17 и 18 Конвенции ООН по морскому праву, любое судно имеет право на "мирный проход" через территориальное море другого государства, причем без предварительного предупреждения.

