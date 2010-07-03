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00:47

На Украине предложили установить морскую границу с Россией

политика за рубежом

00:47

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Украинское государственное учреждение "Госгидрография" предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между странами.

Как сообщается на сайте ведомства, в 2003 году между Украиной и Россией был заключен договор о государственной границе, однако не были установлены морские границы.

В этой связи "Госгидрография" предложила инициировать на уровне высших должностных лиц "принудительный переговорный процесс", передает газета "Аргументы и факты".

Ведомство полагает, что без этого Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет, реализовывать права и легально использовать морские природные ресурсы.

Ранее "Госгидрография" предложила создать морской режимный район вокруг Крыма, чтобы перекрыть заход во все порты полуострова иностранных и частично российских судов.

По мнению учреждения, данная мера поможет минимизировать риски для украинских моряков и снимет с Киева ответственность за любые аварийные события.

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