Зеленского раскритиковали за "пронатовского" главу МИД

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Экс-депутат Рады трех созывов Анна Герман полагает, что Владимир Зеленский выбрал на пост главы МИД человека, с которым российские власти не будут работать, сообщает RT.

По словам Герман, Вадим Пристайко, назначенный на пост главы МИД, "слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко".

Она посетовала, что Зеленского избирали президентом, который мог бы назначить такого министра, "с которым Москва захотела бы говорить".

Она добавила, что на пост главы МИД подошли бы бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко или бывший замглавы ведомства Александр Чалый.

Герман также опасается, что у команды Зеленского нет четкой стратегии, и сторонники президента не знают, "куда вести страну".

Ранее новая делегация Украины в ПАСЕ отказалась от участия в осенней сессии. Так делегаты отреагировали на возвращение РФ в сессионный зал ассамблеи.