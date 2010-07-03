Политолог оценил идею масштабного международного договора по Украине

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Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал слова Андрея Ермака о возможном подписании масштабного международного договора, передает RT.

Эксперт считает, что возможное участие в договоре "крупных игроков" (США, Франция, Германия, Китай) не следовало бы рассматривать как гарант стабильности на Украине.

Он пояснил, что у западных стран присутствуют личные интересы, пояснив, что в ряде случаев они используют Украину для достижения собственных целей, при этом игнорируя интересы ее жителей.

Ранее Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора, который закрепил бы украинский суверенитет и территориальную целостность страны.

По его словам, в договоре могли бы принять участие Великобритания, Германия, Франция, Китай и другие страны. При этом Ермак пояснил, что элементом гарантии могли бы стать штаб-квартиры международных организаций.

