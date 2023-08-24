Пентагон назвал передачу Украине истребителей F-16 вопросом "месяцев, а не недель"

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Пентагон назвал передачу Украине западных истребителей F-16 вопросом "месяцев, а не недель". Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Соединенных Штатов Патрик Райдер в ходе брифинга, передает РИА Новости.

"Очевидно, что мы ведем речь о месяцах, а не неделях", – сказал Райдер.

По его словам, истребители F-16 поспособствуют укреплению военного потенциала Киева в долгосрочной перспективе, а не стать частью нынешнего контрнаступления.

Штаты пообещали киевскому режиму приступить к подготовке пилотов и технического персонала для самолетов в Аризоне осенью. Пресс-секретарь уточнил, что для обучения пилота-новичка необходимо около восьми месяцев. Более опытным авиаторам может понадобиться для обучения пять месяцев.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере подтвердил планы страны передать Украине истребители F-16. Политик подчеркнул, что страна уже приняла решение обучать украинских пилотов, а летом объявила о предоставлении Киеву двух норвежских самолетов F-16 для учебных целей.

Пентагон выдвинул Украине ряд условий для согласия на передачу F-16