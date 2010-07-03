Захарова прокомментировала слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке.

"Сначала я подумала, что это очередное неграмотное заявление украинского официоза, свободного настолько, что и образование ему теперь ни к чему. Но, видимо, мысль Омеляна не столько глупая, сколько чудовищная. Ведь в 1918–1919 годах назад Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что это "как сто лет назад" относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе.

Ранее на странице Эммануэля Макрона в социальной сети Facebook было опубликовано сообщение на русском языке, в котором цитируется заявление президента Франции, сделанное им накануне на пресс-конференции перед началом переговоров с Владимиром Путиным. Французский лидер выразил мнение, что Россия – глубоко европейская страна.

В этом году Государственному флагу России исполняется 350 лет. В 1668 году в деревне Дединово Луховицкого района построили, а через год спустили на воду первый русский военный корабль "Орел". По мнению многих историков и краеведов, именно на его борту был впервые поднят российский государственный флаг.

