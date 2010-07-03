Захарова прокомментировала слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке

10:57
10:57
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Александр Погожев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке.
"Сначала я подумала, что это очередное неграмотное заявление украинского официоза, свободного настолько, что и образование ему теперь ни к чему. Но, видимо, мысль Омеляна не столько глупая, сколько чудовищная. Ведь в 1918–1919 годах назад Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран", – написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что это "как сто лет назад" относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе.
Ранее на странице Эммануэля Макрона в социальной сети Facebook было опубликовано сообщение на русском языке, в котором цитируется заявление президента Франции, сделанное им накануне на пресс-конференции перед началом переговоров с Владимиром Путиным. Французский лидер выразил мнение, что Россия – глубоко европейская страна.
В этом году Государственному флагу России исполняется 350 лет. В 1668 году в деревне Дединово Луховицкого района построили, а через год спустили на воду первый русский военный корабль "Орел". По мнению многих историков и краеведов, именно на его борту был впервые поднят российский государственный флаг.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: