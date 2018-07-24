Шойгу оценил возможность военного сотрудничества России с США и НАТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва рассчитывает, что прошедший саммит Россия–США в Хельсинки запустит процесс углубления военного сотрудничества с Вашингтоном и странами Североатлантического альянса.

"Продолжается наращивание натовских контингентов вне региональных стран в Восточной Европе. С 2014 года их численность увеличилась с 2 до 15 тысяч военнослужащих", – сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По его словам, с начала 2018 года альянс провел более 100 учений с участием около 80 тысяч военных.

Он отметил, что численность личного состава, который каждый год привлекается к учениям, за пять лет увеличилась в 10 раз. Кроме того, увеличилось и количество боевой авиации до 101 единицы.

Шойгу подчеркнул, что с помощью Вашингтона в Европе развернули пять центров киберопераций. Они находятся в Финляндии, Германии, Франции, Эстонии и Польше.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" для США, так как Вашингтон не доверяет и не будет доверять Москве. При этом Хейли отметила, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным была необходима.