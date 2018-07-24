Шойгу оценил возможность военного сотрудничества России с США и НАТО

24 июля, 17:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва рассчитывает, что прошедший саммит Россия–США в Хельсинки запустит процесс углубления военного сотрудничества с Вашингтоном и странами Североатлантического альянса.
"Продолжается наращивание натовских контингентов вне региональных стран в Восточной Европе. С 2014 года их численность увеличилась с 2 до 15 тысяч военнослужащих", – сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ, передает РИА Новости.
По его словам, с начала 2018 года альянс провел более 100 учений с участием около 80 тысяч военных.
Он отметил, что численность личного состава, который каждый год привлекается к учениям, за пять лет увеличилась в 10 раз. Кроме того, увеличилось и количество боевой авиации до 101 единицы.
Шойгу подчеркнул, что с помощью Вашингтона в Европе развернули пять центров киберопераций. Они находятся в Финляндии, Германии, Франции, Эстонии и Польше.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" для США, так как Вашингтон не доверяет и не будет доверять Москве. При этом Хейли отметила, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным была необходима.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: