Совфед одобрил закон об усилении ответственности за нарушения в долевом строительстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет Федерации на заседании верхней палаты парламента поддержал закон об усилении административной ответственности за нарушения в сфере долевого строительства. Об этом передает Агентство "Москва".

Согласно постановлению, за необоснованное принятие органом, контролирующим долевое строительство, решения о выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям или об отказе в выдаче такого заключения, должностные лица должны будут выплатить штраф размером от 50 до 100 тысяч рублей.

Помимо этого, если не размещается информация в единой системе жилищного строительства или нарушается порядок, способы или сроки размещения, а также за публикацию искаженной информации или не в полном объеме, должностные лица обязаны выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а юридические лица – от 50 до 200 тысяч рублей.

При повторном правонарушении закона должностное лицо могут либо оштрафовать на сумму от 40 до 80 тысяч рублей, либо дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет, в свою очередь для юридических лиц размер штрафа составит от 200 до 400 тысяч рублей.

Инициаторами проекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, а также глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект вступит в силу с 1 октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит до конца года три миллиарда рублей на завершение строительства объектов Urban Group после того, как Арбитражный суд Московской области признал банкротом пять дочерних компаний застройщика и ввел конкурсное производство в компаниях "Урбан Групп" сроком на один год.