В Госдуме оценили заявление Хейли о невозможности дружбы между США и РФ

24 июля, 13:18
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о невозможности дружбы между Вашингтоном и Москвой прокомментировал член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Парламентарий с сожалением отметил, что Хейли "мыслит категориями конфронтации". В то же время Морозов в беседе с RT выразил уверенность, что, невзирая на препятствия, "прогресс в переговорах между Россией и США положен". Депутат напомнил о возобновлении парламентских контактов между двумя странами, а также о саммите Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.
По мнению эксперта, процесс восстановления отношений Москвы и Вашингтона будет сложным, тем более что сейчас далеко не все его поддерживают. Кроме того, Морозов подчеркнул, что Хейли следует проявлять больше "политической дальновидности", ведь иначе "грядет замена постпреда США в ООН, потому что она не отвечает современным реалиям международных отношений".
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" для США, так как Вашингтон не доверяет и не будет доверять Москве. При этом Хейли отметила, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным была необходима.
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