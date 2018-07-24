В Госдуме оценили заявление Хейли о невозможности дружбы между США и РФ

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Заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о невозможности дружбы между Вашингтоном и Москвой прокомментировал член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Парламентарий с сожалением отметил, что Хейли "мыслит категориями конфронтации". В то же время Морозов в беседе с RT выразил уверенность, что, невзирая на препятствия, "прогресс в переговорах между Россией и США положен". Депутат напомнил о возобновлении парламентских контактов между двумя странами, а также о саммите Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

По мнению эксперта, процесс восстановления отношений Москвы и Вашингтона будет сложным, тем более что сейчас далеко не все его поддерживают. Кроме того, Морозов подчеркнул, что Хейли следует проявлять больше "политической дальновидности", ведь иначе "грядет замена постпреда США в ООН, потому что она не отвечает современным реалиям международных отношений".

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" для США‍, так как Вашингтон не доверяет и не будет доверять Москве. При этом Хейли отметила, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным была необходима.