СМИ сообщили об отказе Израиля от российского предложения по Сирии

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Российская делегация предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху отвести иранские войска на 100 километров от линии прекращения огня, сообщает "Газета.ру".

По словам источников, Израиль отказался от предложения, так как заинтересован в полном выводе иранских сил из Сирии. Кроме того, по утверждениям издания, израильская сторона просила, чтобы из Сирии было убрано все оружие, обладающее достаточной дальностью стрельбы.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по поручению Владимира Путина провели переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В частности, в ходе беседы стороны обсудили вопрос обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, а также выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года.

В середине мая этого года сообщалось, что Иран выпустил из Сирии около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Как заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля, страна посчитала инцидент "атакой". Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявлял, что обострение отношений Израиля и Ирана опасно из-за того, что отвлекает от борьбы с боевиками и отдаляет политическое урегулирование сирийского конфликта.