Премьер Нидерландов допустил проведение саммита России и Евросоюза

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не имеет ничего против саммита Евросоюза с участием России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин может провести встречу с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я не против встречи двух председателей с Владимиром Путиным, сам я не буду участвовать во встрече с Владимиром Путиным", – заявил Рютте.

Премьер-министр также добавил, что отказ от общения с российским лидером связан с делом о крушении лайнера МН17.

Накануне СМИ сообщили, что лидеры Германии и Франции выступили за разработку новой стратегии Евросоюза по более тесному взаимодействию с Россией. В частности, рассматривается возможность проведения совместного саммита.