Песков опроверг информацию об отъезде Лукашенко после парада Победы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Александр Лукашенко вылетел в Минск по окончании парада Победы, сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, президент Белоруссии присутствовал на торжественном приеме в честь гостей парада Победы в Кремле.
Ранее СМИ сообщили, что Лукашенко покинул Москву сразу же после военного парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
В среду, 24 июня, в Москве состоялся парад Победы. По Красной площади почти 14 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр в составе 900 человек.
Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.
Кроме того, в Москве состоялась авиационная часть парада Победы.
Все мероприятия, посвященные 75-летию Победы перенесли из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В День Победы, 9 мая в Москве организовали только авиапарад и салют.
Празднование Дня Победы завершится салютом