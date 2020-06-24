Посол РФ рассказал о реакции Германии на статью Путина о Второй мировой войне

Фото: МИД РФ
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в Германии. С таким заявлением выступил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать. Но это очень важная и своевременная статья, которая позволяет нам глубоко взглянуть на нашу совместную историю – предвоенную историю, военную историю – и сделать все для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать", – приводит РИА Новости его слова.
Нечаев указал на то, что важным моментом в статье российского лидера является подчеркивание совместной ответственности перед будущими поколениями, а также необходимости прилагать усилия для того, "чтобы не допускать этих трагедий".
В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне российский президент опубликовал статью в американском журнале The National Interest.
Основное внимание в статье уделено оценке Мюнхенского соглашения 1938 года, когда с согласия Франции и Великобритании началась оккупация Судетов.
Глава РФ также напомнил, что "заодно с Германией действовала и Польша", армия которой 2 октября заняла Тешинскую область Чехословакии.
Кроме того, Путин призвал все страны рассекретить архивы предвоенного и военного периодов. Например, материалы о тайных англо-германских переговорах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: