Посол РФ рассказал о реакции Германии на статью Путина о Второй мировой войне

Фото: МИД РФ

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается в Германии. С таким заявлением выступил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

"Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать. Но это очень важная и своевременная статья, которая позволяет нам глубоко взглянуть на нашу совместную историю – предвоенную историю, военную историю – и сделать все для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать", – приводит РИА Новости его слова.

Нечаев указал на то, что важным моментом в статье российского лидера является подчеркивание совместной ответственности перед будущими поколениями, а также необходимости прилагать усилия для того, "чтобы не допускать этих трагедий".

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне российский президент опубликовал статью в американском журнале The National Interest.

Основное внимание в статье уделено оценке Мюнхенского соглашения 1938 года, когда с согласия Франции и Великобритании началась оккупация Судетов.

Глава РФ также напомнил, что "заодно с Германией действовала и Польша", армия которой 2 октября заняла Тешинскую область Чехословакии.

Кроме того, Путин призвал все страны рассекретить архивы предвоенного и военного периодов. Например, материалы о тайных англо-германских переговорах.