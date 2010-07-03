В Госдуме оценили заявление о транзите через Украину

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что Украина является "надежным транзитером ресурсов". Бальбек отметил, что Гройсман очень сильно погорячился, сказав так.
"Понимаю желание экс-премьера Гройсмана защищать интересы государства, но насчет надежного транзита он очень сильно погорячился. За последние 10 лет у нас были постоянные недоразумения с Украиной по поводу транзита российского газа, причем это было в те времена, когда нас еще не называли "страной-агрессором", – передает RT слова депутата.
Ранее сообщалось, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину в случае урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом" и на экономически рентабельных условиях. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Он также отметил, что строящийся "Северный поток – 2" является экономическим проектом, а его концепция не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он будет проходить от побережья России через Балтийское море до Германии. "Северный поток – 2" пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании, Германии.
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