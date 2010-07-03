Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

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Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины, но только в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом" и на экономически рентабельных условиях, передает РИА Новости со ссылкой на заявление первого замруководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Он подчеркнул, что строящийся "Северный поток–2" является сугубо экономическим проектом, а его концепция не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам.

Учитывая спрос в Европе на энергоносители, Россия выступает за диверсификацию маршрутов поставок за счет использования новой и уже существующей инфраструктуры.

Приходько отметил, что российская сторона уже заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую ГТС на взаимоприемлемых условиях после 2019 года.

Ранее стало известно, что в планах США принять законопроект, накладывающий санкции на компании, участвующие в прокладке "Северного потока – 2". В комитете Госдумы по энергетике заявили, что такие инициативы и заявления создают впечатление истерики.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Первоначально его планировалось достроить в 2019 году.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.