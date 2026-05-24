Скончался бывший председатель парламента Дагестана Хизри Шихсаидов

Экс-председатель парламента Дагестана Хизри Шихсаидов умер на 79-м году жизни. Об этом РИА Новости рассказал советник спикера народного собрания региона Эльмира Шейхова.

Общественный деятель Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале добавил, что похороны пройдут 24 мая в селе Буглен Буйнакского района. Затем в Махачкале запланирован тазият (исламский обряд выражения соболезнований семье умершего. – Прим. ред.).

В окружении экс-председатель парламента Дагестана заявили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Шихсаидов родился 1 августа 1947 года в Буйнакске. Он учился в Дагестанском сельскохозяйственном институте и Высшей партийной школе. Затем мужчина трудился в аграрной сфере и органах власти республики, в том числе был председателем Буйнакского райсовета и зампредом Верховного совета региона.

Кроме того, Шихсаидов являлся депутатом Верховного совета ДАССР и Верховного совета Дагестана. В 1995 году его избрали депутатом Народного собрания республики, а также назначили председателем Счетной палаты региона.

В 1997–2004 годах Шихсаидов работал главой правительства Дагестана и первым зампредом Госсовета. В период с 2004 по 2007 год он снова занял пост председателя Счетной палаты.

В 2007 и 2011 годах избирался депутатом Госдумы V и VI созывов. В 2013-м его назначили председателем Народного собрания Дагестана и секретарем регионального отделения "Единой России". В 2016-м Шихсаидова переизбрали председателем парламента региона.

В июне 2021 года политик подал в отставку, заявив, что хочет "уступить дорогу молодым". Помимо этого, он являлся членом генсовета "Единой России". Более того, в его активе есть ордена Дружбы, Почета и "За заслуги перед Дагестаном", а также иные почетные знаки.

