24 мая, 12:34

РИА Новости: причиной смерти мэра Нальчика Ахохова мог стать оторвавшийся тромб

Фото: телеграм-канал "Таймураз Ахохов"

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов мог скончаться из-за оторвавшегося тромба. Об этом РИА Новости рассказали в окружении чиновника.

В администрации города агентству сообщили, что похороны пройдут в понедельник, 25 мая.

В свою очередь, источник в оперативных службах региона рассказал ТАСС, что мужчина умер у себя дома от тромбоэмболии.

О смерти Ахохова стало известно 24 мая. Ему было 54 года. У него осталась жена и трое сыновей.

Следователи уже начали проверку по факту смерти Ахохова. Проводится допрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего.

Ахохов работал в налоговых органах, управлении налоговых преступлений МВД по КБР и министерстве труда и социальной защиты КБР перед тем, как стал мэром. На должность главы Нальчика он был назначен 2 апреля 2018 года, а 8 июня того же года – утвержден.

