Госдума на следующей неделе рассмотрит проект о повышении пошлин для мигрантов

На следующей неделе Госдума РФ приступит к рассмотрению законопроектов о совершенствовании миграционной политики, в том числе о повышении налоговых пошлин для мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он объяснил, что пошлину предлагается повысить в 12 раз при оформлении российского гражданства – до 50 000 рублей с 4 200 рублей. В 8 раз может быть увеличена пошлина при оформлении разрешения на временное проживание, то есть до 15 000 рублей с 1 920 рублей. При оформлении вида на жительство пошлина может составлять 30 000, что в 5 раз больше прошлой суммы – 6 000 рублей.

Также предлагается увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов – до 15 000 рублей за каждого иностранного специалиста.

По словам Володина, это принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 миллиардов рублей в год. Кроме того, это способствует "наведению порядка" в миграционной сфере.

Помимо этого, на рассмотрении Госдумы сейчас находится 10 законодательных инициатив, которые касаются вопросов миграции, а с 2024 года принято 22 федеральных закона в этой части и была сформирована правовая база.

"Те, кто хочет жить в нашей стране, стать ее гражданином, должны соответствовать заданным стандартам: знать русский язык, соблюдать законы Российской Федерации, уважать наши традиции, историю и культуру", – подчеркнул Володин.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили правительственный законопроект, который запрещает выдачу разрешения на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) при наличии любой неснятой или непогашенной судимости.

Иностранцев обяжут приносить физический документ об отсутствии или наличии судимости. От этого освободят только заявителей младше 14 лет. При подаче на ВНЖ бумагу можно не дублировать, если ее уже предоставляли для получения РВП.

