МО Японии призвало укреплять обороноспособность Хоккайдо в контексте противостояния с РФ

Япония должна поддерживать надежную обороноспособность острова Хоккайдо, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в ходе осмотра нескольких военных баз национальных Сил самообороны на севере страны.

Он объяснил, что остров остается важной зоной, кроме того, растет важность укрепления системы обороны на юго-западе. Коидзуми также повторил утверждение о том, что Россия "наращивает свою активность в Дальневосточном регионе" и повышает "стратегическое сотрудничество с Китаем", что вызывает "серьезную обеспокоенность".

Министр добавил, что местное население будет проинформировано о сроках размещения на острове ракет большой дальности, поскольку эта тема сейчас изучается. Ракеты в перспективе могут быть использованы для нанесения контрударов по базам предполагаемого противника в случае его нападения на Японию.

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что Япония настроена на решение вопроса с Курильскими островами и на заключение мирного договора с Россией. Он подчеркнул, что отношения Токио и Москвы находятся в сложных условиях, но вопрос о Курильских островах остается самым важным.

