Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 08:56

Политика

МО Японии призвало укреплять обороноспособность Хоккайдо в контексте противостояния с РФ

Фото: Getty Images/Anadolu/David Mareuil

Япония должна поддерживать надежную обороноспособность острова Хоккайдо, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в ходе осмотра нескольких военных баз национальных Сил самообороны на севере страны.

Он объяснил, что остров остается важной зоной, кроме того, растет важность укрепления системы обороны на юго-западе. Коидзуми также повторил утверждение о том, что Россия "наращивает свою активность в Дальневосточном регионе" и повышает "стратегическое сотрудничество с Китаем", что вызывает "серьезную обеспокоенность".

Министр добавил, что местное население будет проинформировано о сроках размещения на острове ракет большой дальности, поскольку эта тема сейчас изучается. Ракеты в перспективе могут быть использованы для нанесения контрударов по базам предполагаемого противника в случае его нападения на Японию.

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что Япония настроена на решение вопроса с Курильскими островами и на заключение мирного договора с Россией. Он подчеркнул, что отношения Токио и Москвы находятся в сложных условиях, но вопрос о Курильских островах остается самым важным.

Читайте также


политика

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика