В Пентагоне не подтвердили сообщения об ударе коалиции США по сирийской армии

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В Пентагоне не подтвердили сообщения СМИ об ударе коалиции, возглавляемой США, по сирийской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представитель военного ведомства.

"У нас нет информации, подтверждающей эти сообщения", – заявил он.

Ранее ливанские СМИ сообщили об ударе коалиции под руководством США по двум позициям сирийской армии. Сообщалось, что удары нанесли вблизи энергетической станции западнее Евфрата.

Кроме того, сирийское национальное агентство САНА опубликовало сообщение, что ВВС коалиции, возглавляемой США, атаковали позиции армии САР в провинции Дейр-эз-Зор.

Накануне стало известно, что в Сирии уничтожен еще один отряд боевиков запрещенного в России "Исламского государства". Террористы действовали в западной части лагеря беженцев "Ярмук". Теперь эта территория полностью находится под контролем сирийских войск.

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