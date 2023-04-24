Посольство Китая удалило интервью посла со словами о статусе республик СССР

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Китайское посольство во Франции удалило из своего аккаунта в WeChat отрывок интервью, в котором посол Лу Шай усомнился в суверенном статусе республик бывшего СССР. Об этом сообщает Bloomberg.

Интервью было размещено в аккаунте ведомства утром 24 апреля. В нем дипломат заявил, что Крым исторически является частью России, в состав которой входит и сейчас. Помимо этого, посол сообщил, что страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права.

На фоне произошедшего главы МИД стран Евросоюза намерены организовать обсуждение, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Заявления китайского посла о суверенитете и существовании государств, которые раньше были частями Советского Союза, – эту тему мы будем обсуждать в рамках китайской проблемы", – цитирует его ТАСС.

По его словам, в рамках предстоящего саммита в июне ЕС намерен "провести переоценку и перекалибровку отношений с Китаем".

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявление посла, заявила, что Китай не изменил позиции по Крыму и с уважением относится к суверенитету всех стран, поддерживая принципы Устава ООН.

На фоне произошедшего порядка 80 депутатов Европарламента призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить посла КНР персоной нон грата. По их мнению, подобные высказывания "выходят далеко за рамки приемлемого дипломатического дискурса".

