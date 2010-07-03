В Совфеде ответили на слова НАТО о легитимности бомбардировок Югославии

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал слова пресс-службы НАТО о легитимности бомбардировок Югославии.

По его мнению, в НАТО "стыдливо маскируют все это словесной шелухой", но "де-факто они совершали преступные действия". По словам Климова, косовский прецедент существенно поменял современную политическую географию Европы. Он подчеркнул, что основное – это незаконность бомбардировки.

Без санкции Совета Безопасности ООН НАТО не имело на это право, пояснил сенатор. Ничто не может оправдать случившегося, отметил он.

"Они подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года", – цитирует Климова RT.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев также считает, что военная агрессия НАТО против Югославии стала грубейшим попранием международного права.

Североатлантический альянс же полагает, что бомбардировки без санкции Совбеза ООН были "необходимыми и легитимными". Уточнялось, что операцию "Союзная сила" начали, чтобы не было гуманитарной катастрофы, которая разворачивалась в Косово.

22 марта прошло 20 лет после того, как силы НАТО начали бомбить Югославию. Авиация альянса направляла крылатые ракеты и сбрасывала бомбы на жилые кварталы Белграда. Бомбардировки продолжались до 10 июня 1999 года.

Североатлантический альянс начал авиаудары в связи с противостоянием албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии. Согласно оценкам сербских властей, за время авиаударов погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.