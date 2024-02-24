Российский посол опроверг заявления Запада об отказе России от переговоров по Украине

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Заявления о том, что Россия якобы не хочет договариваться по урегулированию ситуации на Украине – миф, распространяемый западным мейнстримом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова приводит РИА Новости.

Выступая в Русском доме в Анкаре в субботу на вечере, приуроченном к десятилетию госпереворота на Украине и второй годовщине начала специальной военной операции на Украине, Мирошник опроверг заявления о том, что Россия не хотела договариваться с другими странами.

По его словам, еще мифом также является то, что Россия якобы начала не мотивированную и неспровоцированную операцию.

"В это время на территории Донбасса работала миссия ОБСЕ, которая фиксировала обстрелы. Отчеты приходили каждые сутки. Количество взрывов 150 единиц в сутки. Это данные за 15 февраля 2022 года. 18 февраля - 800 пролетов за сутки. 19 февраля - 1,6 тысячи пролетов за сутки. И после этого вы заявляете, что 24 февраля началась война?", – отметил Мирошник.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президент России Владимир Путин своим решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс. Он отметил, что специальная военная операция стала освободительной для Донбасса.