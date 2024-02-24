24 февраля, 14:58Политика
Доля поддерживающих СВО россиян за два года возросла – ВЦИОМ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Уровень поддержки решения о проведении специальной военной операции среди опрошенных россиян вырос на 3 процентных пункта по сравнению с 2022 годом и составил 68%. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
Как отмечается в сообщении ВЦИОМ, после объявления о начале специальной военной операции решение президента поддержали 65% россиян. Однако за два года этот показатель увеличился до 68%.
Результаты опроса показали, что две трети респондентов сегодня убеждены в том, что военная операция для российских войск проходит, скорее, успешно.
Четверо из десяти участников опроса полагают, что цель СВО – защита России, разоружение Украины и препятствие размещению на ее территории военных баз НАТО.
Каждый пятый опрошенный россиянин назвал целью СВО защиту населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Семь из десяти опрошенных согласны с тем, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение СВО.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президент России Владимир Путин своим решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс. Он отметил, что в трудную минуту вся Россия пришла на защиту Донбасса.
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