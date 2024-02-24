Доля поддерживающих СВО россиян за два года возросла – ВЦИОМ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уровень поддержки решения о проведении специальной военной операции среди опрошенных россиян вырос на 3 процентных пункта по сравнению с 2022 годом и составил 68%. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Как отмечается в сообщении ВЦИОМ, после объявления о начале специальной военной операции решение президента поддержали 65% россиян. Однако за два года этот показатель увеличился до 68%.

Результаты опроса показали, что две трети респондентов сегодня убеждены в том, что военная операция для российских войск проходит, скорее, успешно.

Четверо из десяти участников опроса полагают, что цель СВО – защита России, разоружение Украины и препятствие размещению на ее территории военных баз НАТО.

Каждый пятый опрошенный россиянин назвал целью СВО защиту населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Семь из десяти опрошенных согласны с тем, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение СВО.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президент России Владимир Путин своим решением начать СВО не позволил стереть с лица земли Донбасс. Он отметил, что в трудную минуту вся Россия пришла на защиту Донбасса.