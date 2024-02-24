Посольство КНР в США считает санкции против китайских компаний "запугиванием"

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Посольство КНР в США расценивает санкции Вашингтона против китайских компаний за связи с Россией как акт экономического принуждения и запугивания. Об этом заявил пресс-секретарь китайского диппредставительства Лю Пэнъюй.

"США ввели еще больше односторонних санкций против китайских компаний, ссылаясь на их связи с российской стороной. Это типичный акт экономического принуждения, одностороннего подхода и запугивания", – приводит его слова ТАСС.

Пэнъюй заявил, что Пекин выступает против того, чтобы США выходили "за рамки концепции национальной безопасности" и злоупотребляли государственной властью для подавления компаний из КНР. Дипломат подчеркнул, что США должны немедленно исправить свои проступки и прекратить сдерживать и подавлять китайские компании.

В пятницу, 23 февраля, Минфин США обнародовал новые масштабные санкции против России. Ограничения затронули почти 300 физических лиц и предприятий. Санкционные списки также опубликовали американский минторг и Госдепартамент. В общей сложности под ограничения попали порядка 500 физических и юридических лиц, в том числе из третьих стран. В частности, 63 компании из России, 16 – из Турции, восемь – из Китая, четыре – из ОАЭ, две – из Киргизии, по одной из Южной Кореи и Индии.